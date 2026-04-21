Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Data Pertumbuhan Ekonomi Dikritik, BPS Ungkap Fakta Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |18:42 WIB
Data Pertumbuhan Ekonomi Dikritik, BPS Ungkap Fakta Ini
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) memberi jawaban tegas atas keraguan publik mengenai validitas data pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025. Sejumlah pihak menilai angka pertumbuhan ekonomi, khususnya pada kuartal II-2025 mencapai 5,12 persen, tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan seperti data PMI manufaktur yang terkontraksi dan penurunan kredit perbankan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Neraca Produksi BPS Puji Agus Kurniawan menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya tetap independen dan bekerja berdasarkan standar internasional yang ketat.

“Tentang banyaknya sorotan kepada BPS soal data pertumbuhan ekonomi pada 2025, terutama kuartal II 2025, BPS menyajikan beberapa data untuk menghitung PDB (Produk Domestik Bruto). Kalau misal di luar (publik yang meragukan data BPS) menghitung atau mengestimasi, pasti variabelnya tidak sebanyak yang digunakan oleh BPS,” ujar Puji dalam workshop wartawan di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Puji menjelaskan bahwa data BPS dihasilkan melalui Sistem Statistik Nasional yang diverifikasi oleh kantor statistik negara serta mematuhi prinsip dasar statistik resmi PBB (UN Fundamental Principles of Official Statistics).

Menurutnya, estimasi yang dilakukan publik seringkali hanya melihat variabel yang terbatas, sementara BPS menggunakan pendekatan yang jauh lebih kompleks.

Dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB), BPS menggunakan tiga pendekatan utama. Pendekatan Produksi (Lapangan Usaha) meliputi 17 variabel, mulai dari sektor pertanian, industri pengolahan, hingga jasa kesehatan, Pendekatan Pengeluaran meliputi 6 variabel, termasuk konsumsi rumah tangga, investasi (PMTB), hingga ekspor-impor dan Pendekatan Pendapatan mencakup kompensasi tenaga kerja hingga surplus usaha.

Puji menekankan bahwa setiap kategori memiliki metode penghitungan yang berbeda tergantung pada ketersediaan data teknis di lapangan.

“Kalau misalkan penjelasan lebih spesifik secara teknis, butuh waktu yang spesifik juga (untuk menjelaskan detail data statistik). Karena 17 kategori (pada pendekatan produksi), metodenya berbeda-beda, tergantung data yang tersedia,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Inflasi Tahunan Melandai ke 3,48 Persen, Efek Diskon Listrik Tak Ada Masih Terasa
BPS: Hampir Separuh Penduduk Jakarta Belum Punya Rumah
BPS Catat Harga Beras di Tingkat Penggilingan, Grosir dan Eceran per Februari 2026
9 Fakta Angka Pengangguran Turun tapi Masih Ada 23 Juta Orang Miskin di Indonesia
Kunjungan Wisman Tembus 15,39 Juta Sepanjang 2025
BPS Ungkap Deflasi Pasca Bencana Hidrometeorologi di Pulau Sumatera
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement