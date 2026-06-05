Diisukan Jadi Menteri, Said Iqbal: Kemungkinan Terkait Ketenagakerjaan

Presiden KSPI Said Iqbal, buka suara usai dikabarkan akan masuk ke dalam Kabinet. (Foto: Okezone.com/Feby Novalius)

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal, buka suara usai dikabarkan akan masuk ke dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Said Iqbal meminta publik menunggu pengumuman resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Mensesneg atas nama Presiden, ya," ujar Said Iqbal kepada iNews Media Group, Jumat (5/6/2026).

Said Iqbal juga mengungkapkan kemungkinan jabatan menteri yang akan diembannya. Meski tidak menyebutkan secara spesifik, ia mengatakan akan menangani isu ketenagakerjaan.

"Kemungkinan sekitar isu ketenagakerjaan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberi sinyal bahwa Said Iqbal akan masuk ke Kabinet Merah Putih. Bahkan, saat ini proses tersebut masih dalam tahap pembahasan.

"Sedang kita diskusikan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).