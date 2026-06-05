Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diisukan Jadi Menteri, Said Iqbal: Kemungkinan Terkait Ketenagakerjaan

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |07:40 WIB
Diisukan Jadi Menteri, Said Iqbal: Kemungkinan Terkait Ketenagakerjaan
Presiden KSPI Said Iqbal, buka suara usai dikabarkan akan masuk ke dalam Kabinet. (Foto: Okezone.com/Feby Novalius)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal, buka suara usai dikabarkan akan masuk ke dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Said Iqbal meminta publik menunggu pengumuman resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Mensesneg atas nama Presiden, ya," ujar Said Iqbal kepada iNews Media Group, Jumat (5/6/2026).

Said Iqbal juga mengungkapkan kemungkinan jabatan menteri yang akan diembannya. Meski tidak menyebutkan secara spesifik, ia mengatakan akan menangani isu ketenagakerjaan.

"Kemungkinan sekitar isu ketenagakerjaan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberi sinyal bahwa Said Iqbal akan masuk ke Kabinet Merah Putih. Bahkan, saat ini proses tersebut masih dalam tahap pembahasan.

"Sedang kita diskusikan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/320/3222668//mensesneg-Lw8E_large.jpg
Prabowo Kunjungi Kantor Danantara, Dengar Paparan Teknologi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222642//said_iqbal-k2EG_large.jpg
Said Iqbal Masuk Kabinet Merah Putih? Mensesneg: Sedang Kita Diskusikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222640//prabowo_subianto-YSBN_large.jpg
Prabowo Lantik Kepala dan Wakil BGN Baru pada Senin 8 Juni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/320/3222588//mendag-Ng5K_large.jpg
Rencana Impor Susu dan Daging Sapi dari Prancis, Mendag: Kalau Surplus, Tak Perlu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/320/3222557//purbaya-Mrga_large.jpg
Purbaya Bantah Isu Mundur dan Reshuffle: Enggak benar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222442//presiden_prabowo_subianto-gFa2_large.jpg
Prabowo Ingin Program MBG Bersih dari Korupsi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement