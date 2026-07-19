Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Nelayan Diturunkan Jadi Rp15.000, Ini 5 Faktanya

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |05:10 WIB
Harga BBM Nelayan Diturunkan Jadi Rp15.000, Ini 5 Faktanya
Pemerintah memberikan harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi pengusaha nelayan yang menggunakan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT). (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memberikan harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi pengusaha nelayan yang menggunakan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT). Kebijakan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga keberlanjutan usaha sektor perikanan di tengah tingginya biaya operasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan harga BBM khusus bagi nelayan kapal 30-200 GT ditetapkan sebesar Rp15.000 per liter.

Berikut Okezone rangkum fakta-fakta terkait kebijakan harga BBM nelayan, Minggu (19/2/2026): 

1. Harga BBM Nelayan Kapal 30-200 GT Dipatok Rp15.000 per Liter

Pemerintah menetapkan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 GT sebesar Rp15.000 per liter.

Kebijakan tersebut diberikan setelah pemerintah melihat perbedaan harga yang cukup besar antara BBM bagi nelayan kapal kecil dan kapal berukuran lebih besar.

"Sebelumnya, BBM B50 khusus untuk nelayan di bawah 30 GT sudah diberikan dengan harga Rp6.800. Sementara harga BBM nonsubsidi sempat melonjak menjadi Rp21.300 per liter," ujar Airlangga.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/320/3230928//prabowo-wfFe_large.jpg
Prabowo Sebut Indonesia Segera Punya Motor dan Mobil Buatan Anak Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/320/3230870//bbm-dNhE_large.jpg
Pasokan BBM di Medan Berangsur Normal, Distribusi Dipercepat 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/320/3230843//prabowo-J2EO_large.jpg
Prabowo ke Petani: Kau Pahlawan Sebenarnya, Hasilkan Pangan untuk Kita Semua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/320/3230831//prabowo-mRUl_large.jpg
Prabowo Ingin Percepat E20: India dan Brasil Bisa, Masa Indonesia Tidak Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/320/3230808//harga_bbm-7ZPE_large.jpg
Harga BBM Pertamina Hari Ini 18 Juli Turun, Pertalite, Pertamax hingga Dex  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/320/3230708//spbu-Q0vO_large.jpg
Antrean BBM di Sumut Mulai Berkurang, Begini Kondisi SPBU Terkini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement