Prabowo Sebut Indonesia Segera Punya Motor dan Mobil Buatan Anak Bangsa

Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan segera meluncurkan motor listrik nasional. (Foto :okezone.com/Setpres)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan segera meluncurkan motor listrik nasional yang merupakan hasil karya anak bangsa. Peluncuran motor listrik tersebut dijadwalkan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian industri otomotif nasional.

"Sebentar lagi kita sudah punya motor nasional. Saya akan launching beberapa minggu ini motor listrik nasional," ujarnya saat Panen Raya Tebu, Padi, dan Kedelai di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Prabowo berharap motor listrik nasional dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, terutama para petani. Menurutnya, penggunaan kendaraan listrik tidak hanya mendukung produktivitas, tetapi juga mendorong penggunaan transportasi yang lebih ramah lingkungan.

"Saya berharap nanti petani-petani kita minimal naik motor, motor listrik. Siapa tahu ada yang pakai mobil semuanya," katanya.

Ia juga menegaskan pemerintah berkomitmen memperkuat industri otomotif dalam negeri. Menurutnya, Indonesia tidak hanya akan memiliki motor nasional, tetapi juga mobil nasional yang dikembangkan oleh putra-putri Indonesia.