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Prabowo ke Petani: Kau Pahlawan Sebenarnya, Hasilkan Pangan untuk Kita Semua

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |10:18 WIB
Prabowo ke Petani: Kau Pahlawan Sebenarnya, Hasilkan Pangan untuk Kita Semua
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa para petani merupakan pahlawan . (Foto : Okezone.com/Setpres)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa para petani merupakan pahlawan yang sesungguhnya bagi Indonesia. Sebab, petani menghasilkan pangan yang menunjang keberlangsungan hidup masyarakat sehari-hari.

"Kau, kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua," ujar Prabowo dalam acara panen raya padi, kedelai, dan tebu secara serentak di 43 titik di seluruh Indonesia bersama TNI di Malang, Jawa Timur, dikutip pada Sabtu (18/7/2026).

"Terima kasih semua. Hari ini saya bahagia. Saya bangga menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani, nelayan Indonesia," tambahnya.

Menurut Prabowo, jasa petani tidak bisa dipandang sebelah mata. Para petani bekerja keras mengolah lahan dan menghasilkan pangan yang setiap hari dikonsumsi masyarakat di seluruh Indonesia.

Prabowo juga menyinggung kritik sejumlah pihak terkait harga beras. Ia menilai masyarakat perlu melihat proses panjang yang dijalani petani, mulai dari menyiapkan lahan, menanam benih, merawat padi, hingga memasuki masa panen.

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