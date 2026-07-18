7 Fakta Prabowo Resmikan Proyek Gas Blok Masela

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan groundbreaking proyek Gas Alam Cair (LNG) Abadi Masela, di Kepulauan Tanimbar, Maluku. Dengan begitu, konstruksi proyek dengan investasi energi terbesar dalam sejarah Indonesia ini dimulai.

Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku ini langsung diresmikan oleh Prabowo melalui video conference dari Istana Merdeka, Jakarta.

"Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini Kamis 16 juli 2026, dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar saya Prabowo Subianto presiden RI, saya nyatakan groundbreaking proyek strategi nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai," kata Prabowo.

Berikut fakta-fakta Presiden Resmikan Blok Masela yang dirangkum Okezone, Sabtu (18/7/2026).

1. Dorong Kemakmuran Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa dimulainya proyek Liquefied Natural Gas (LNG) atau Gas Alam Cair Abadi Masela, di Kepulauan Tanimbar, Maluku akan mendorong kemakmuran bagi rakyat.

Penegasan ini diungkapkan Prabowo saat meresmikan groundbreaking PSN LNG Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, melalui video conference dari Istana Merdeka, Jakarta.

2. Hilirisasi Industri Nasional

Proyek raksasa di sektor migas ini berlokasi sekitar 170-180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh INPEX Masela Ltd. selaku operator dengan kepemilikan saham mayoritas (65%), bermitra strategis dengan PT Pertamina (Persero) (20%) dan Petronas (15%). Nilai investasi proyek ini mencapai USD20,9 miliar.

Prabowo menegaskan, pembangunan sektor energi harus berjalan seiring dengan agenda hilirisasi industri nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya energi yang melimpah untuk mendukung transformasi ekonomi.