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Prabowo: Kita Dibilang Bangsa Malas-Hobi Tidur, Padahal Rakyat Berjuang Keras demi Hidup Layak

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |15:34 WIB
Prabowo: Kita Dibilang Bangsa Malas-Hobi Tidur, Padahal Rakyat Berjuang Keras demi Hidup Layak
Prabowo: Kita Dibilang Bangsa Malas-Hobi Tidur, Padahal Rakyat Berjuang Keras demi Hidup Layak (Foto: tangkapan layar)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menilai masih ada pihak-pihak yang memandang rendah Indonesia dengan melabeli masyarakat sebagai bangsa yang malas dan hobi tidur. 

Menurutnya, anggapan tersebut tidak mencerminkan kenyataan karena rakyat Indonesia bekerja keras setiap hari demi mencari kehidupan yang layak.

“Memang ada pihak-pihak yang selalu memandang rendah bangsa Indonesia, yang selalu menganggap remeh bangsa Indonesia, yang selalu mengejek bangsa Indonesia di belakang punggung kita. Memang mungkin karena kebaikan bangsa Indonesia, keramah-tamahan, bahwa bangsa kita begitu ramah, kita dinilai lemah,” kata Prabowo saat meresmikan groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Gas Alam Cair (LNG) Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Prabowo mengatakan, Indonesia juga kerap mendapat stereotip sebagai bangsa yang santai, malas, hingga memiliki kebiasaan tidur. Padahal, kata dia, masyarakat Indonesia bekerja keras dari pagi hingga malam untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Kita dibilang bangsa yang santai, kita dibilang bangsa yang malas, bahwa rakyat Indonesia, para pribuminya hobinya tidur. Padahal rakyat kita berjuang keras dari hari ke hari untuk mencari kehidupan yang layak,” katanya.

Prabowo mencontohkan para nelayan yang mempertaruhkan nyawa saat melaut demi mencari nafkah. Selain itu, masyarakat di berbagai daerah juga bekerja keras di sektor pertanian, perkebunan, hingga pekerjaan lainnya.

“Mereka yang berlayar di laut mencari makan, mencari ikan itu mempertaruhkan nyawa. Di mana-mana rakyat kita kerja keras. Tapi kalau iklim itu begitu panas, ya kearifan nenek moyang mengajarkan kita hindari panas pada saat terik matahari,” ujar Prabowo.

 

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