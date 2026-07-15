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Menteri PU Bantah Mutasi Pejabat Imbas Surat Perjalanan ke AS Bocor

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |21:13 WIB
Menteri PU Bantah Mutasi Pejabat Imbas Surat Perjalanan ke AS Bocor
Menteri PU Dody (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, membantah kabar yang menyebut mutasi pejabat di lingkungan Kementerian PU berkaitan dengan isu bocornya dokumen rencana perjalanan dirinya beserta keluarga ke Amerika Serikat (AS).

Dody mengakui bahwa mutasi memang dilakukan di lingkungan kementeriannya. Namun, ia menegaskan kebijakan tersebut merupakan hal yang biasa dan tidak memiliki kaitan dengan isu kebocoran surat.

"Mutasi, mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600 masa enggak boleh mutasi?,” ujar Dody ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026), .

Ketika kembali ditanya apakah mutasi tersebut dipicu oleh isu surat perjalanan yang bocor, Dody membantah tegas. "Enggak ada," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dody juga menanggapi pertanyaan mengenai isu yang menyebut seorang komisaris merupakan keponakannya. Ia membantah tudingan tersebut dan bahkan menantang pihak yang menyebarkan isu untuk membuktikannya.

 

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Topik Artikel :
kementerian pu Mutasi Menteri PU
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