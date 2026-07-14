Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diskon Listrik 50 Persen PLN Berlaku Lagi di Juli 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |13:41 WIB
Diskon Listrik 50 Persen PLN Berlaku Lagi di Juli 2026
Diskon Listrik 50 Persen PLN Berlaku Lagi di Juli 2026 (Foto: PLN)
A
A
A

JAKARTA - PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya kembali memberikan diskon listrik berupa diskon tambah daya 50 persen. Diskon tambah daya listrik 50 persen ini menyambut tahun ajaran baru.

Promo ini khusus untuk konsumen 1 fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile.

"PLN menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%," tulis keterangan PLN UID Jakarta Raya dalam akun Instagram resminya, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800, atau hemat 50 persen dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.201.600.

Diskon Tambah Daya 50 Persen

Daya 450 VA

450 VA ke 900 VA: Harga normal Rp421.650 menjadi Rp210.825
450 VA ke 1.300 VA: Harga normal Rp796.450 menjadi Rp398.225
450 VA ke 2.200 VA: Harga normal Rp1.639.750 menjadi Rp819.875 
450 VA ke 3.500 VA: Harga normal Rp2.955.450 menjadi Rp1.477.725 
450 VA ke 4.400 VA: Harga normal Rp3.827.550 menjadi Rp1.913.775
450 VA ke 5.500 VA: Harga normal Rp4.893.450 menjadi Rp2.446.725 
450 VA ke 7.700 VA: Harga normal Rp7.025.250 menjadi Rp3.512.625 

Daya 900 VA

900 VA ke 1.300 VA: Harga normal Rp374.800 menjadi Rp187.400 
900 VA ke 2.200 VA: Harga normal Rp1.218.100 menjadi Rp609.050 
900 VA ke 3.500 VA: Harga normal Rp2.519.400 menjadi Rp1.259.700 
900 VA ke 4.400 VA: Harga normal Rp3.391.500 menjadi Rp1.695.750
900 VA ke 5.500 VA: Harga normal Rp4.457.400 menjadi Rp2.228.700 
900 VA ke 7.700 VA: Harga normal Rp6.589.200 menjadi Rp3.294.600

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/320/3224976/listrik_pln-iTZf_large.jpg
Cara Dapat Diskon Listrik 50 Persen PLN hingga 23 Juni 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/320/3224457/diskon_listrik-rcWf_large.jpg
Diskon Listrik 50 Persen PLN hingga 23 Juni 2026, Cek Syarat hingga Cara Dapatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/320/3224005/diskon_listrik-yScn_large.jpg
Diskon Listrik 50 Persen PLN hingga 23 Juni 2026, Ini Syarat dan Cara Dapatnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/320/3223863/listrik-Lflk_large.jpg
Syarat dan Cara Dapat Diskon Listrik 50 Persen PLN hingga 23 Juni 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/320/3223738/listrik_pln-F3tW_large.jpg
Diskon Listrik 50 Persen PLN Berlaku Lagi hingga 23 Juni 2026! Ini Cara Dapatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/320/3221956/listrik-vB1p_large.jpg
Diskon Listrik 50 Persen PLN Berlaku pada Juni 2026, Ini Syaratnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement