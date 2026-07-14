Diskon Listrik 50 Persen PLN Berlaku Lagi di Juli 2026

JAKARTA - PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya kembali memberikan diskon listrik berupa diskon tambah daya 50 persen. Diskon tambah daya listrik 50 persen ini menyambut tahun ajaran baru.

Promo ini khusus untuk konsumen 1 fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile.

"PLN menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%," tulis keterangan PLN UID Jakarta Raya dalam akun Instagram resminya, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800, atau hemat 50 persen dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.201.600.

Diskon Tambah Daya 50 Persen

Daya 450 VA

450 VA ke 900 VA: Harga normal Rp421.650 menjadi Rp210.825

450 VA ke 1.300 VA: Harga normal Rp796.450 menjadi Rp398.225

450 VA ke 2.200 VA: Harga normal Rp1.639.750 menjadi Rp819.875

450 VA ke 3.500 VA: Harga normal Rp2.955.450 menjadi Rp1.477.725

450 VA ke 4.400 VA: Harga normal Rp3.827.550 menjadi Rp1.913.775

450 VA ke 5.500 VA: Harga normal Rp4.893.450 menjadi Rp2.446.725

450 VA ke 7.700 VA: Harga normal Rp7.025.250 menjadi Rp3.512.625

Daya 900 VA

900 VA ke 1.300 VA: Harga normal Rp374.800 menjadi Rp187.400

900 VA ke 2.200 VA: Harga normal Rp1.218.100 menjadi Rp609.050

900 VA ke 3.500 VA: Harga normal Rp2.519.400 menjadi Rp1.259.700

900 VA ke 4.400 VA: Harga normal Rp3.391.500 menjadi Rp1.695.750

900 VA ke 5.500 VA: Harga normal Rp4.457.400 menjadi Rp2.228.700

900 VA ke 7.700 VA: Harga normal Rp6.589.200 menjadi Rp3.294.600