Harga BBM Pertamina Hari Ini 14 Juli Resmi Turun, Cek Pertalite, Pertamax hingga Dex

JAKARTA - Daftar lengkap harga BBM Pertamina hari ini, dari Pertalite, Pertamax hingga Pertamina Dex. Pertamina resmi menurunkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite sejak 1 Juli 2026 pukul 00.00 WIB.

Tercatat, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter dari harga sebelumnya Rp20.750 per liter.

Kemudian, harga Pertamina Dex turun dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter dan harga Dexlite turun dari Rp23.000 per liter menjadi Rp19.700 per liter.

Meski harga Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite turun per 1 Juli 2026, Pertamina tidak melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green.

Harga Pertamax tetap Rp16.250 per liter dan Pertamax Green tetap Rp17.000 per liter sejak kenaikan pada 10 Juni 2026. Sementara, harga Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menjelaskan, penyesuaian harga BBM ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat.