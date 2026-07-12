15.845 Kopdes Merah Putih Rampung Dibangun, Beroperasi Agustus 2026

JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mencatat sebanyak 15.845 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah rampung dibangun. Sementara itu, 19.539 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.

Pemerintah juga telah menyelesaikan pembentukan badan hukum sekitar 83 ribu KDKMP.

"Sudah 83.000 badan hukum akta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai," kata Ferry saat memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

"Kemudian, yang 100 persen bangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapannya berjumlah 15.845 unit. Yang sedang dibangun 19.539 unit, jadi total kurang lebih 35.000 unit," sambungnya.

Ferry mengatakan, pemerintah menargetkan seluruh koperasi yang telah memiliki bangunan fisik dapat mulai beroperasi setelah pelatihan dan pendidikan bagi para manajer Kopdes rampung pada pekan pertama Agustus 2026.

Ia menambahkan, Kementerian Koperasi juga akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meresmikan operasional KDKMP pada Agustus 2026.

"Insyaallah, bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer Koperasi Desa yang direncanakan pada minggu pertama Agustus 2026, mereka akan kami tempatkan di seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapannya," ujarnya.