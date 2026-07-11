3 Fakta Kapal Pertamina Pride Lolos dari Selat Hormuz, Bawa 2 Juta Barel Minyak ke Cilacap

JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) memastikan kapal tanker VLCC Pertamina Pride telah berhasil melintasi Selat Hormuz dengan aman.



Kapal Pertamina Pride menyusul keberhasilan Kapal Gamsunoro yang terlebih dahulu lolos dari Selat Hormuz. Nantinya Kapal Pertamina Pridee akan menuju Cilacap.



Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta kapal Pertamina Pride lolos dari Selat Hormuz, Jakarta, Sabtu (11/6/2026).



1. Kapal Pertamina Pride Lolos dari Selat Hormuz



Kapal Pertamina Pride mulai bergerak pada Selasa, 7 Juli 2026 pukul 13.00 waktu Dubai (16.00 WIB) dan berhasil melintasi area kritikal serta Selat Hormuz pada Rabu, 8 Juli 2026 pukul 00.15 WIB.



"Menyusul keberhasilan kapal Gamsunoro, kapal Pertamina Pride juga telah keluar dari area Teluk Arab dan melintasi Selat Hormuz, semalam. Artinya, kedua kapal milik PIS yang tertahan sejak Maret lalu kini bisa kembali melanjutkan perjalanan dan beroperasi seperti biasa," ujar Pjs Corporate Secretary PIS Vega Pita, Rabu (8/7/2026).



2. Pemantauan Kapal Pertamina Pride



Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan bahwa mitigasi risiko dan pemantauan operasional yang dilakukan PIS berjalan efektif dalam menjaga keselamatan pelayaran di tengah dinamika kawasan.



"Kami menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar RI di Tehran, dan seluruh pihak atas dukungannya selama ini," imbuh Vega.



Sama seperti Kapal Gamsunoro, pemilihan waktu dan rute Pertamina Pride untuk melintasi Selat Hormuz telah melalui pembahasan dan penilaian risiko yang sangat ketat dengan mencatat puluhan persyaratan yang harus dipenuhi.



Mulai dari asuransi, aspek teknis dan operasional, keamanan, hingga kesiapan kru, sehingga diputuskan kapal dapat mulai bergerak dari Teluk Arab.



Selama pelayaran, kapal dimonitor selama 24 jam penuh. Awak kapal di laut terus berkoordinasi dengan tim di darat yang bersiaga di crisis center PIS untuk memastikan keamanan pelayaran.



Vega menjelaskan, seluruh awak kapal Pertamina Pride berada dalam kondisi aman dan selamat.