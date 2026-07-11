Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Fakta Kapal Pertamina Pride Lolos dari Selat Hormuz, Bawa 2 Juta Barel Minyak ke Cilacap

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |08:01 WIB
3 Fakta Kapal Pertamina Pride Lolos dari Selat Hormuz, Bawa 2 Juta Barel Minyak ke Cilacap
3 Fakta Kapal Pertamina Pride Lolos dari Selat Hormuz, Bawa 2 Juta Barel Minyak ke Cilacap (Foto: PIS)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) memastikan kapal tanker VLCC Pertamina Pride telah berhasil melintasi Selat Hormuz dengan aman.

Kapal Pertamina Pride menyusul keberhasilan Kapal Gamsunoro yang terlebih dahulu lolos dari Selat Hormuz. Nantinya Kapal Pertamina Pridee akan menuju Cilacap.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta kapal Pertamina Pride lolos dari Selat Hormuz, Jakarta, Sabtu (11/6/2026).

1. Kapal Pertamina Pride Lolos dari Selat Hormuz

Kapal Pertamina Pride mulai bergerak pada Selasa, 7 Juli 2026 pukul 13.00 waktu Dubai (16.00 WIB) dan berhasil melintasi area kritikal serta Selat Hormuz pada Rabu, 8 Juli 2026 pukul 00.15 WIB.

"Menyusul keberhasilan kapal Gamsunoro, kapal Pertamina Pride juga telah keluar dari area Teluk Arab dan melintasi Selat Hormuz, semalam. Artinya, kedua kapal milik PIS yang tertahan sejak Maret lalu kini bisa kembali melanjutkan perjalanan dan beroperasi seperti biasa," ujar Pjs Corporate Secretary PIS Vega Pita, Rabu (8/7/2026).

2. Pemantauan Kapal Pertamina Pride

Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan bahwa mitigasi risiko dan pemantauan operasional yang dilakukan PIS berjalan efektif dalam menjaga keselamatan pelayaran di tengah dinamika kawasan.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar RI di Tehran, dan seluruh pihak atas dukungannya selama ini," imbuh Vega.

Sama seperti Kapal Gamsunoro, pemilihan waktu dan rute Pertamina Pride untuk melintasi Selat Hormuz telah melalui pembahasan dan penilaian risiko yang sangat ketat dengan mencatat puluhan persyaratan yang harus dipenuhi.

Mulai dari asuransi, aspek teknis dan operasional, keamanan, hingga kesiapan kru, sehingga diputuskan kapal dapat mulai bergerak dari Teluk Arab.

Selama pelayaran, kapal dimonitor selama 24 jam penuh. Awak kapal di laut terus berkoordinasi dengan tim di darat yang bersiaga di crisis center PIS untuk memastikan keamanan pelayaran.

Vega menjelaskan, seluruh awak kapal Pertamina Pride berada dalam kondisi aman dan selamat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/320/3229120/kapal_pis-eSAM_large.png
Detik-Detik Kapal Pertamina Pride Lolos dari Selat Hormuz, Kini Menuju Cilacap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/320/3229107/kapal_pis-xP5E_large.png
Kapal Pertamina Pride Berhasil Lintasi Selat Hormuz, Bawa 2 Juta Barel Minyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/320/3229029/pertamina-WOp2_large.jpg
Pertamina dan Boeing Jajaki Pengembangan Bahan Bakar Pesawat Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/320/3228163/pdc-B1zj_large.jpg
PDC Raup Laba Bersih Rp143 Miliar pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/320/3228108/pertamina-aNLj_large.jpg
Pertamina Pangkas 31 Anak Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/320/3226957/pertamina-BSjv_large.jpg
450 Ribu Barel Minyak Aljazair Dikirim ke Indonesia Pakai Kapal Gamkonora
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement