Pertamina Pangkas 31 Anak Usaha

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memangkas 31 entitas anak usaha sepanjang Semester I 2026 sebagai bagian dari program penataan (business streamlining) untuk menyederhanakan struktur perusahaan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat tata kelola korporasi.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono mengatakan langkah streamlining merupakan bagian dari transformasi berkelanjutan perusahaan yang sejalan dengan program penataan anak usaha BUMN yang didorong pemerintah dan Danantara.

"Streamlining ini merupakan bagian dari transformasi berkelanjutan Pertamina, yang juga sejalan dengan aspirasi Pemerintah dan Danantara. Tujuan akhirnya adalah penguatan ketahanan energi nasional, pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional," ujar Agung dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2026).

Menurut Agung, program tersebut menjadi salah satu prioritas strategis Pertamina untuk memperkuat fokus pada bisnis inti dan meningkatkan daya saing perusahaan. Penataan dilakukan melalui aksi merger, divestasi bisnis noninti, serta likuidasi entitas hulu migas yang sudah tidak aktif (dormant).

Ia menjelaskan, penyederhanaan struktur grup diharapkan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, sekaligus memperkuat kualitas tata kelola perusahaan.

Agung menambahkan, likuidasi terhadap entitas hulu migas yang tidak aktif dilakukan meski selama ini perusahaan-perusahaan tersebut tidak lagi menimbulkan biaya operasional maupun pengeluaran untuk direksi dan komisaris.