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Pertamina Perluas Akses Pasar UMKM, Kini Produk Lokal Hadir di Pesawat

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |17:15 WIB
Pertamina Perluas Akses Pasar UMKM, Kini Produk Lokal Hadir di Pesawat
Pertamina Perluas Akses Pasar UMKM (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus mendorong kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia melalui inovasi pemasaran yang semakin luas.

Kini, produk-produk unggulan dari UMKM Mitra Pertamina mulai mengudara dan dapat diakses oleh penumpang melalui booklet maskapai Pelita Air. 

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyatakan kerja sama ini merupakan wujud nyata dukungan Pertamina terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.

“Pertamina berkomitmen untuk terus mendorong UMKM naik kelas melalui perluasan akses pasar. Kehadiran produk UMKM di booklet maskapai menjadi langkah inovatif agar produk lokal semakin dikenal, sekaligus memudahkan masyarakat, termasuk penumpang pesawat, untuk mengakses produk UMKM unggulan,” ujar Baron dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/7/2026).

Sedangkan Corporate Secretary Pelita Air Patria, Rhamadonna, menambahkan hal ini menjadi bagian dari upaya Perseroan dalam menghadirkan nilai tambah layanan bagi penumpang sekaligus mendukung pengembangan UMKM nasional.

 

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Topik Artikel :
UMKM RI Pelita Air Pertamina
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