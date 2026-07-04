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PDC Raup Laba Bersih Rp143 Miliar pada 2025

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |17:04 WIB
PDC Raup Laba Bersih Rp143 Miliar pada 2025
PDC Raup Laba Bersih Rp143 Miliar pada 2025 (Foto: Dokumentasi PDC)
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JAKARTA - PT Patra Drilling Contractor (PDC), anak usaha PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) bagian dari Subholding Upstream Pertamina meraup laba bersih sebesar Rp143,07 miliar sepanjang 2025. Angka ini meningkat sekitar 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025, termasuk pembagian dividen kepada pemegang saham serta pengalokasian sebagian laba sebagai laba ditahan untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan bisnis.

Direktur Utama PDC Hery Lesmana mengatakan, kepercayaan yang diberikan pemegang saham menjadi amanah bagi Perseroan untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat daya saing perusahaan.

"Kepercayaan yang diberikan pemegang saham merupakan amanah bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan. Berbagai arahan yang diberikan akan kami tindak lanjuti melalui penguatan operasional, percepatan transformasi bisnis, peningkatan daya saing, serta pengembangan bisnis yang mampu memberikan nilai tambah secara berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan," ujar Hery dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Melalui RUPS tersebut, pemegang saham memberikan arahan strategis guna memperkuat fundamental bisnis, meningkatkan kinerja, serta mendorong pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan di tengah dinamika industri energi.

 

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