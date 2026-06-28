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450 Ribu Barel Minyak Aljazair Dikirim ke Indonesia Pakai Kapal Gamkonora

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |13:00 WIB
450 Ribu Barel Minyak Aljazair Dikirim ke Indonesia Pakai Kapal Gamkonora
450 Ribu Barel Minyak Aljazair Dikirim ke Indonesia Pakai Kapal Gamkonora (Foto: PIEP)
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JAKARTA - PT Pertamina Internasional EP (PIEP) anak usaha PT Pertamina Hulu Energi  melakukan pengiriman minyak mentah (crude oil) dari Aljazair ke Indonesia. Pengiriman minyak mentah ini menggunakan kapal tanker MT Gamkonora.

Kapal milik PT Pertamina Patra Niaga ini tiba di Cilacap, Jawa Tengah, pada 24 Juni 2026 dengan membawa sekitar 450.000 barel crude oil dari lapangan Menzel Lejmat (MLN) Block 405a di Aljazair.

Pengiriman ini menempuh waktu sekitar satu bulan pelayaran dari Port Arzew, Aljazair, dengan keberangkatan pada 14 Mei 2026.

Direktur Utama PIEP Syamsu Yudha menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan peran Pertamina sebagai pemain energi global.

“Pengiriman ini memperkuat posisi Pertamina sebagai perusahaan migas berkelas internasional yang kompetitif, sekaligus menjalankan mandat untuk mendukung ketahanan energi nasional melalui operasi yang unggul dan berkelanjutan,” ujarnya di Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Pengapalan ini merupakan pengiriman kedua pada tahun 2026, setelah sebelumnya pengiriman pertama tiba di Indonesia pada akhir Januari 2026.

PIEP juga telah merencanakan pengiriman lanjutan, yakni kapal ketiga yang dijadwalkan berangkat pada Agustus dan tiba pada September 2026.

 

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