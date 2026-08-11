Harga BBM Pertamina 11 Agustus 2026, Pertamax Rp15.950 per Liter

Harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - Harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini, Selasa (11/8/2026). PT Pertamina Patra Niaga telah melakukan penurunan harga BBM mulai 1 Agustus 2026.

Dalam penyesuaian tersebut, tiga jenis BBM nonsubsidi mengalami penurunan harga, yakni Pertamax, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo. Sementara itu, harga Dexlite dan Pertamina Dex tidak mengalami perubahan.

Penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan dengan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah, sekaligus mempertimbangkan daya beli masyarakat serta menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menjelaskan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan dengan mempertimbangkan tren harga rata-rata minyak dunia dan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku.

“Penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta tetap memperhatikan daya beli masyarakat,” katanya.