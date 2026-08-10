Harga BBM Pertamina Turun Lagi, Cek Pertalite hingga Pertamax Hari Ini 10 Agustus 2026

JAKARTA - Harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini, Senin 10 Agustus 2026. PT Pertamina Patra Niaga telah menurunkan harga BBM nonsubsidi sejak 1 Agustus 2026.



Ada tiga jenis BBM yang turun harga di antaranya Pertamax, Pertamax Green dan Pertamax Turbo.



Penyesuaian harga BBM ini dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional.



VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menjelaskan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku.



“Penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta tetap memperhatikan daya beli masyarakat," katanya di Jakarta.



"Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional agar tetap terjamin bagi masyarakat,” sambung Kitty.