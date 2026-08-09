Update Harga BBM Pertamina 9 Agustus 2026, Pertamax Rp15.950

Harga BBM Pertamina terbaru per 9 Agustus 2026 masih mengacu pada penyesuaian yang berlaku sejak 1 Agustus 2026. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA – Harga BBM Pertamina terbaru per 9 Agustus 2026 masih mengacu pada penyesuaian yang berlaku sejak 1 Agustus 2026. PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga tiga jenis BBM non-subsidi, termasuk Pertamax yang kini dibanderol Rp15.950 per liter.

Penurunan harga juga terjadi pada Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95. Sementara itu, harga Pertamina Dex dan Dexlite tidak mengalami perubahan.

Harga Pertamax (RON 92) turun Rp300 dari sebelumnya Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950 per liter. Kemudian, harga Pertamax Turbo turun Rp1.000 dari Rp19.300 per liter menjadi Rp18.300 per liter.

Adapun harga Pertamax Green 95 turun Rp400 dari sebelumnya Rp17.000 per liter menjadi Rp16.600 per liter.

Di sisi lain, Pertamina mempertahankan harga Pertamina Dex di level Rp21.150 per liter dan Dexlite sebesar Rp19.700 per liter.

Harga tersebut berlaku untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen, termasuk DKI Jakarta.