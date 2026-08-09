Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Update Harga BBM Pertamina 9 Agustus 2026, Pertamax Rp15.950

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 09 Agustus 2026 |08:02 WIB
Update Harga BBM Pertamina 9 Agustus 2026, Pertamax Rp15.950
Harga BBM Pertamina terbaru per 9 Agustus 2026 masih mengacu pada penyesuaian yang berlaku sejak 1 Agustus 2026. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA – Harga BBM Pertamina terbaru per 9 Agustus 2026 masih mengacu pada penyesuaian yang berlaku sejak 1 Agustus 2026. PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga tiga jenis BBM non-subsidi, termasuk Pertamax yang kini dibanderol Rp15.950 per liter.

Penurunan harga juga terjadi pada Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95. Sementara itu, harga Pertamina Dex dan Dexlite tidak mengalami perubahan.

Harga Pertamax (RON 92) turun Rp300 dari sebelumnya Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950 per liter. Kemudian, harga Pertamax Turbo turun Rp1.000 dari Rp19.300 per liter menjadi Rp18.300 per liter.

Adapun harga Pertamax Green 95 turun Rp400 dari sebelumnya Rp17.000 per liter menjadi Rp16.600 per liter.

Di sisi lain, Pertamina mempertahankan harga Pertamina Dex di level Rp21.150 per liter dan Dexlite sebesar Rp19.700 per liter.

Harga tersebut berlaku untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen, termasuk DKI Jakarta.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/320/3234761//bbm_pertamax-y1U6_large.jpg
Harga BBM Pertamina Turun, Cek Pertamax, Turbo hingga Pertalite Hari Ini 8 Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/06/320/3234556//bbm_pertamax-O2zI_large.jpg
Harga BBM Pertamina Turun Hari Ini, Cek Pertamax, Turbo hingga Pertalite 7 Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/06/320/3234526//truk-C6hR_large.jpg
Fuel Terminal dan SPBU Bali Siap Jaga Pasokan BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/320/3234422//harga_bbm-Io8k_large.png
Harga BBM Pertamina Turun Lagi! Cek Pertamax, Turbo hingga Pertalite Hari Ini 6 Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/320/3234107//bbm_pertamina-FT6l_large.jpg
Harga BBM Pertamina Hari Ini 5 Agustus 2026: Cek Pertalite hingga Pertamax, Ada yang Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/15/3234200//bbm-DqfB_large.jpeg
6 Tips Perawatan Mesin Diesel agar Tetap Irit BBM
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement