Fuel Terminal dan SPBU Bali Siap Jaga Pasokan BBM

Fuel Terminal Sanggaran dan SPBU Pertamina Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dipastikan siap mendistribusikan energi serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - Fuel Terminal Sanggaran dan SPBU Pertamina Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dipastikan siap mendistribusikan energi serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan. Kepastian ini penting untuk memastikan sektor pariwisata Bali tetap berjalan dengan baik.

“Sebagai destinasi nasional dan internasional, termasuk untuk aktivitas penerbangan, kebutuhan energi di Bali harus terus dijaga agar masyarakat dan wisatawan dapat terlayani dengan baik,” ujar Komisaris Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sabar Yudo Suroso, Kamis (6/8/2026).

Di Fuel Terminal Sanggaran, Sabar meninjau kesiapan fasilitas operasional serta pengelolaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai wilayah Bali.

Menurut Sabar, kesiapan Fuel Terminal Sanggaran menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran rantai pasok energi, mulai dari penerimaan, penyimpanan, hingga penyaluran produk kepada masyarakat.

“Keandalan pasokan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan produk, tetapi juga kesiapan sarana dan ketepatan distribusinya. Seluruh proses harus berjalan dengan baik agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi sesuai kondisi di lapangan,” jelas Sabar.