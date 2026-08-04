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Harga BBM Pertamina Turun Lagi! Cek Pertamax, Turbo hingga Pertalite Hari Ini 4 Agustus 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |05:04 WIB
Harga BBM Pertamina Turun Lagi! Cek Pertamax, Turbo hingga Pertalite Hari Ini 4 Agustus 2026
Harga BBM Pertamina Turun Lagi! Cek Pertamax, Turbo hingga Pertalite Hari Ini 4 Agustus 2026 (Foto: Pertamina Patra Niaga)
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JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga resmi menurunkan harga BBM nonsubsidi sejak 1 Agustus 2026. Harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Green dan Pertamax Turbo turun.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kitty menambahkan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta tetap memperhatikan daya beli masyarakat.

"Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional agar tetap terjamin bagi masyarakat,” ujar Kitty di Jakarta.

Harga BBM Pertamina Turun

Harga BBM Pertamax turun Rp300 menjadi Rp15.950 per liter dari harga sebelumnya Rp16.250 per liter.

Harga Pertamax Turbo juga turun menjadi Rp18.300 per liter dari harga sebelumnya Rp19.300 per liter.

Harga Pertamax Green turun menjadi Rp16.600 per liter dari harga sebelumnya Rp17.000 per liter.

Sementara, harga BBM jenis Dexlite tetap Rp19.700 per liter dan Pertamina Dex juga tetap Rp21.150 per liter.

Untuk harga BBM subsidi jenis Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biolar subsidi Rp6.800 per liter.

Harga BBM Pertamina per Agustus 2026

- Pertamina Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter
- Pertalite Rp10.000 per liter
- Pertamax Rp15.950 per liter
- Pertamax Green Rp16.600 per liter
- Pertamax Turbo Rp18.300 per liter
- Dexlite Rp19.700 per liter
- Pertamina Dex Rp21.150 per liter

 

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