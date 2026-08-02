4 Fakta Harga BBM Pertamina Turun di Agustus 2026, Pertamax Jadi Rp15.950 per Liter

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga telah menurunkan harga BBM nonsubsidi yang berlaku mulai Sabtu 1 Agustus 2026. Tercatat, ada tiga jenis BBM yang turun harga di antaranya Pertamax, Pertamax Green dan Pertamax Turbo.

Berikut fakta-fakta harga BBM pada Agustus 2026 yang dirangkum Okezone, Minggu (2/8/2026).

1. Penyesuaian Harga

Penyesuaian harga BBM ini dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional.

2. Alasan Harga Pertamax Turun

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku.

“Penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta tetap memperhatikan daya beli masyarakat," katanya di Jakarta.