Harga BBM Pertamina Turun, Cek Pertamax, Dex hingga Pertalite Hari Ini 27 Juli 2026

JAKARTA - Daftar Harga BBM Pertamina terbaru yang berlaku di Juli 2026. Pertamina Patra Niaga resmi menurunkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite sejak 1 Juli 2026 pukul 00.00 WIB.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menjelaskan, penyesuaian harga BBM ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat.

"Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah oenyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah," kata Kitty di Jakarta.

Harga BBM Turun

Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter dari Rp20.750 per liter.

Harga Pertamina Dex turun dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter.

Kemudian, harga Dexlite turun menjadi Rp19.700 per liter dari harga sebelumnya Rp23.000 per liter.