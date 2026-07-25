5 Fakta Sudaryono Jadi Kepala BGN Gantikan Nanik S Deyang, dari Telepon Seskab hingga Arahan Prabowo

JAKARTA - Pergantian pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) terjadi secara mendadak setelah Nanik S Deyang mengundurkan diri dari jabatannya karena harus menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri.

Posisi tersebut kemudian diisi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN baru.

Berikut Okezone rangkum fakta-fakta mengenai penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN, Sabtu (25/7/2026):

1. Nanik S Deyang Mundur

Nanik S Deyang menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala BGN karena harus menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri.

Melalui pernyataan yang disampaikan, Nanik mengatakan dirinya telah meminta izin kepada Presiden Prabowo untuk meninggalkan jabatan tersebut demi menjalani perawatan.

"Dengan berat hati akhirnya saya pamit Bapak Presiden untuk melakukan pengobatan di luar negeri untuk jantung saya. Rencananya hari ini, Rabu (22/7), saya berangkat," tulis Nanik.

2. Sudaryono Ditelepon Seskab

Tak lama setelah Nanik mengundurkan diri, Sudaryono mendapat kabar mengenai penunjukannya sebagai Kepala BGN menggantikan Nanik.

Sudaryono mengatakan informasi tersebut disampaikan langsung melalui sambungan telepon oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Ia menyebut Teddy menyampaikan bahwa pelantikan Kepala BGN baru akan digelar pada Rabu (22/7/2026) sore.

"Saya tadi ditelepon oleh Pak Teddy, untuk nanti sore ada pelantikan ya, jadi betul (penunjukan kepala BGN)," kata Sudaryono.

3. Tangan Sudaryono Sampai Dingin

Sudaryono mengaku penunjukannya sebagai Kepala BGN merupakan tanggung jawab besar.

Ia bahkan mengungkapkan rasa tegang bercampur senang setelah mendapat amanah tersebut hingga membuat telapak tangannya terasa dingin.

"Ini tadi kalau tangan saya dingin ya, ini kan antara senang ya, senang dalam arti mendapatkan tanggungjawab kan ya, tapi juga dalam hal ini tanggungjawab ini juga besar," kata Sudaryono.