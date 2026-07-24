Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kipas Angin Kopdes Rp1,8 Triliun, Dirut Agrinas: Kalau Sudah Ramai Saya Jelasin

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |07:22 WIB
Kipas Angin Kopdes Rp1,8 Triliun, Dirut Agrinas: Kalau Sudah Ramai Saya Jelasin
Kipas Angin Kopdes Rp1,8 Triliun, Dirut Agrinas: Kalau Sudah Ramai Saya Jelasin (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota siap buka-bukaan soal isu polemik pengadaan kipas angin untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih senilai Rp1,8 triliun 

Joao meminta agar isu tersebut terlebih dahulu ramai diperbincangkan sebelum dirinya memberikan klarifikasi.

"Kalian nguatin dulu deh biar ramai. Kalau udah ramai, udah peak, baru nanti saya jelasin. Biar selesai kayak gitu. Kalau sekarang nanti goreng-goreng nanti," kata Joao di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Saat diingatkan bahwa persoalan tersebut sebelumnya juga telah dipertanyakan anggota DPR dalam rapat, Joao kembali merespons dengan nada santai. Menurutnya, ramainya pemberitaan justru menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Agrinas kepada masyarakat.

"Iya, enggak apa-apa. Biar ramai dulu, biar kalian muat-muat dulu deh. Biar rame-ramein dulu. Ini kesempatan saya bisa promosi gratis. Kan Anda bisa promosiin saya kan selalu gitu," ujarnya.

Joao menilai pemberitaan mengenai isu tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperkenalkan Agrinas maupun program Koperasi Desa Merah Putih kepada publik.

"Enggak apa-apa, benar enggak apa-apa. Anda promosiin kita gratis, nanti baru kita jelasin biar orang tahu gitu. Enggak apa-apa, boleh enggak apa-apa juga, promosiin gratis dulu," katanya.

Namun, ketika awak media mengingatkan bahwa klarifikasi diperlukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, Joao tetap enggan mengungkapkan penjelasan mengenai isu tersebut.

"Konteksnya biar bagus gitu. Kan ini menjadi pertanyaan, nanti sudah ini kita clear-kan. Nah sekarang Anda promosikan dulu Agrinas biar orang tahu koperasi, biar orang tahu, baru nanti sudah peak, nanti kita jelasin. Satu kali selesai gitu," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231287/koperasi_merah_putih-Zf5D_large.jpg
Transaksi Kopdes Merah Putih Tembus Rp56,8 Miliar, Pupuk Jadi yang Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230310/menkop_soal_koperasi_kelola_tambang-cOIX_large.jpg
Soal Koperasi Boleh Kelola Tambang, Ini Penjelasan Menkop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230294/menkop_soal_kopdes_melawai-1wRq_large.jpg
Menkop Buka Suara soal Kopdes Melawai Baru Cuan Rp78 Ribu dalam 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230242/menkop_soal_kopdes-uhIs_large.jpg
Menkop Ungkap Skema Koperasi Kelola Kebun Sawit hingga Bangun Pabrik CPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/320/3228320/menko_zulhas-EMwk_large.jpg
Menko Zulhas Sebut 40.000 Koperasi Merah Putih Beroperasi Oktober 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/320/3222656/koperasi_merah_putih-OI3C_large.jpg
Alfamart Tegaskan Tak Khawatir dengan Kopdes Merah Putih
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement