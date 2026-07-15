Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menkop Buka Suara soal Kopdes Melawai Baru Cuan Rp78 Ribu dalam 6 Bulan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |17:28 WIB
Menkop Buka Suara soal Kopdes Melawai Baru Cuan Rp78 Ribu dalam 6 Bulan
Menkop soal Kopdes Melawai (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono buka suara terkait Koperasi Merah Putih di Melawai, Jakarta Selatan yang menjadi sorotan lantaran hanya mencatat keuntungan sekitar Rp78 ribu dalam enam bulan.

Menkop Ferry menjelaskan bahwa Koperasi Melawai memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan Kopdes Merah Putih sehingga tidak bisa disamakan dari sisi model bisnis maupun kelayakan usahanya.

"Itu memang Koperasi Kelurahan Merah Putih di Melawai yang itu didirikan secara mandiri oleh pengurus, dan memang kami belum masuk ke kelurahan, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta," katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (15/7/2026).

Dia menjelaskan, koperasi yang berada di wilayah perkotaan membutuhkan pendekatan bisnis yang berbeda dengan koperasi di pedesaan.

"Karena itu tentu akan berkaitan dengan model bisnis dan feasibility study yang sangat bisa jadi berbeda sama sekali dengan model bisnis dan feasibility study yang ada di koperasi-koperasi yang berkarakter desa dan kelurahan yang di tidak di kota besar gitu, sehingga memang ada perbedaan," lanjutnya.

Dia menyebut, Kementerian Koperasi berencana menyusun prototipe khusus bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih di kota-kota besar agar lebih sesuai dengan kondisi dan potensi ekonomi perkotaan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230242/menkop_soal_kopdes-uhIs_large.jpg
Menkop Ungkap Skema Koperasi Kelola Kebun Sawit hingga Bangun Pabrik CPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/320/3228320/menko_zulhas-EMwk_large.jpg
Menko Zulhas Sebut 40.000 Koperasi Merah Putih Beroperasi Oktober 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/320/3222656/koperasi_merah_putih-OI3C_large.jpg
Alfamart Tegaskan Tak Khawatir dengan Kopdes Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/320/3217211/kopdes-rbZl_large.jpg
Manajer Kopdes Merah Putih Akan Bersertifikasi BNSP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/320/3217168/wamenkop-gAlc_large.jpg
Wamenkop Tepis Isu Orang Titipan pada Rekrutmen Manajer Koperasi Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/622/3217148/menkop-1Syn_large.jpg
Habis Kontrak di BUMN, Manajer Kopdes Merah Putih Berpeluang Jadi PKWT Kemenkop 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement