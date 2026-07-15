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Zulhas Tegaskan Kopdes Merah Putih Bukan Supermarket!

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |16:57 WIB
Zulhas Tegaskan Kopdes Merah Putih Bukan Supermarket!
Zulhas Tegaskan Kopdes Merah Putih Bukan Supermarket! (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bukanlah supermarket, melainkan berfungsi sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa sekaligus sebagai off-taker hasil produksi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Zulhas sebelum rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026). Rapat tersebut secara khusus membahas penguatan program Koperasi Desa Merah Putih.

Menurut Zulhas, masih banyak masyarakat yang salah memahami konsep Kopdes dengan menganggapnya sebagai pusat perbelanjaan layaknya supermarket.

"Ya, memperkuat koperasi itu kan, satu, Kopdes itu yang salah paham banyak, dianggap seperti supermarket. Padahal koperasi itu, Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah, dua sebagai off-taker. Jadi fungsinya sebagai infrastruktur pemerintah, dua sebagai off-taker," kata Zulhas.

Zulhas menjelaskan, sebagai infrastruktur pemerintah, Kopdes nantinya akan menjadi jalur penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial (bansos) hingga barang-barang bersubsidi.

"Infrastruktur pemerintah itu apa? Bantuan-bantuan, bansos, barang-barang subsidi, itu harus melalui Kopdes nanti, sehingga jelas, karena tiap desa ada," katanya.

 

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