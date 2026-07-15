35.000 Kopdes Merah Putih Selesai Dibangun Agustus 2026, Kapan Beroperasi?

JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan, sampai saat ini sudah 15.845 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang selesai dibangun. Jumlah tersebut mencakup bangunan, gudang, gerai, hingga kelengkapan sarana pendukung.

"Koperasi yang terbangun totalnya ada 15.845 yang sudah 100 persen bangunannya, gudang gerai dan alat kelengkapannya selesai" katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Menkop menyebut sebanyak 19.539 Kopdes Merah Putih lainnya masih dalam proses pembangunan. Dengan demikian, total pembangunan koperasi yang akan dilakukan pemerintah mencapai hampir 35.000 unit dengan target seluruh pembangunan fisik Kopdes Merah Putih dapat dirampungkan pada Agustus 2026.

"Yang sedang dibangun jumlahnya 19.539, jadi total keseluruhannya kurang lebih hampir 35.000-an. Jadi diharapkan nanti insya Allah Agustus bangunan fisik gudang gerai dan alat kelengkapannya yang 100 persen sudah bisa 35.000," tegas Ferry.

Di sisi operasional, Ferry mengatakan pemerintah baru melakukan uji coba terhadap 1.061 Kopdes Merah Putih. Menurutnya, tahap tersebut masih merupakan proses pengujian untuk menyempurnakan operasional koperasi sebelum diterapkan secara lebih luas.