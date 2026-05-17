1.061 Gerai Beroperasi, Ini Daftar Barang yang Dijual Kopdes Merah Putih

JAKARTA - Daftar barang yang dijual Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sebanyak 1.061 Kopdes Merah Putih resmi beroperasi. Presiden Prabowo Subianto menyebut capaian ini sebagai tonggak bersejarah, sebuah prestasi besar yang menurutnya jarang ada padanannya di negara lain.

"Saudara-saudara sekalian, saya memandang peristiwa hari ini adalah hari yang penting. Ini adalah tonggak bersejarah saya kira. Kalau dicari di negara-negara lain sejarah bangsa kita, ada suatu negara, suatu pemerintahan yang meresmikan operasionalisasi 1.000 lebih koperasi ya," ujar Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Prabowo menegaskan, kenyataan bahwa koperasi-koperasi tersebut bukan sekadar bangunan kosong. Seluruhnya telah dilengkapi infrastruktur dan sistem operasional yang siap berjalan.

"Secara fisik, gedungnya ada, sistemnya ada, barangnya ada, petugasnya ada, unsur-unsur logistiknya ada. Ada truk, ada pick up ada kendaraan tiga roda. Saya kira hari ini cukup penting," tegasnya.