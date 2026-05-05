Jadwal Seleksi Manajer Kopdes Merah Putih, Gaji hingga Status Usai 2 Tahun Jadi Pegawai BUMN

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |06:01 WIB
JAKARTA - Jadwal seleksi manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Pemerintah telah menutup pendaftaran dan tahap selanjutnya adalah jadwal seleksi dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Jadwal Seleksi

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, saat ini, proses seleksi telah memasuki tahap tes kompetensi yang berlangsung pada 3 hingga 12 Mei 2026. 

Ujian dilakukan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan metode yang digunakan sama dengan seleksi aparatur sipil negara (ASN) yang digelar di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.

"Rangkaian tes selanjutnya adalah seleksi kompetensi tambahan meliputi tes mental ideologi, pemeriksaan kesehatan yang akan berlangsung dari tanggal 20 hingga 31 Mei 2026. Pengumuman hasil tes akhir dijadwalkan 7 Juni 2026,"  ujar Zulhas dalam konferens di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat pada Senin (4/5/2026).

Zulhas memastikan bahwa seluruh proses seleksi diawasi ketat oleh panitia seleksi nasional agar berjalan objektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN). Ia juga kembali mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen tersebut.

"Tidak ada bantu-membantu, enggak ada. Kalau ada yang minta uang, itu pasti penipuan dan saya minta laporin saja ke aparat hukum atau polisi," katanya.

Jalani Pelatihan Komcad

Zulhas menyampaikan bahwa peserta yang lolos seleksi manager dan pegawai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih serta Kampung Nelayan akan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan (Komcad).

Pelatihan tersebut akan diberikan setelah pengumuman hasil akhir seleksi yang dijadwalkan pada 7 Juni 2026. Selain pelatihan Komcad, peserta juga akan mendapatkan pembekalan manajerial serta kompetensi bidang sesuai tugas masing-masing.

"Pengumuman hasil tes akhir dijadwalkan 7 Juni 2026, yang akan dilanjutkan dengan pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan (Komcad) dan pelatihan manajerial dan kompetensi bidang," ujarnya.

 

