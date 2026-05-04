Marak Penipuan Rekrutmen Pegawai Kopdes Merah Putih, Ini Situs Resmi dan Gratis

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkap maraknya praktik penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen manajer serta pegawai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan program Kampung Nelayan. Sejumlah oknum memanfaatkan program tersebut untuk menipu masyarakat dengan berbagai modus, mulai dari penyebaran tautan palsu hingga permintaan uang melalui media sosial.

"Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih menyebar link palsu, mengambil data pribadi yang berpotensi disalahgunakan, bahkan memungut biaya, meminta uang, bayaran," kata Zulhas, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers, Senin (4/5/2026).

Zulhas menekankan bahwa proses rekrutmen resmi tidak memungut biaya apa pun. Pemerintah juga memastikan tidak ada jalur khusus atau titipan orang dalam yang dapat meloloskan peserta.

"Kami tegaskan di sini, satu-satunya website resmi adalah phtc.panselnas.go.id. Tidak ada biaya satu rupiah pun, tidak ada seperti yang kami umumkan dulu. Tidak ada pungutan biaya apa pun, tidak ada orang dalam," lanjutnya.

Ia meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu, serta mengimbau agar segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika menemukan modus serupa.

"Tidak ada bantu-membantu, tidak ada. Kalau ada yang minta uang, itu pasti penipuan dan saya minta dilaporkan saja ke aparat hukum atau polisi. Ini pembukaan, nanti saya lanjutkan lagi. Karena ini marak sekali," pungkasnya.

(Feby Novalius)

