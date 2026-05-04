Harga BBM Pertamina Naik Hari Ini, Pertamax Turbo Tembus Rp19.900 per Liter

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |07:22 WIB
Harga BBM Pertamina Naik Hari Ini, Pertamax Turbo Tembus Rp19.900 per Liter
PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada Senin (4/5/2026). (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada Senin (4/5/2026). Penyesuaian harga ini berlaku untuk sejumlah produk, di antaranya Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pertamina, Pertamax Turbo naik dari Rp19.400 menjadi Rp19.900 per liter.

Sementara itu, Dexlite naik dari Rp23.600 menjadi Rp26.000 per liter. Adapun Pertamina Dex naik dari Rp23.900 menjadi Rp27.900 per liter.

Penyesuaian harga ini tidak hanya berlaku di Jakarta, tetapi juga terjadi di berbagai provinsi lain di Indonesia dengan besaran yang bervariasi.

Meski demikian, Pertamina memastikan sejumlah jenis BBM lainnya tidak mengalami perubahan harga. Pertamax (RON 92) tetap dijual seharga Rp12.300 per liter, sementara Pertamax Green berada di level Rp12.900 per liter.

Untuk BBM subsidi, harga juga tidak berubah. Pertalite masih dipatok Rp10.000 per liter dan Biosolar tetap di angka Rp6.800 per liter.

Berikut adalah daftar harga BBM Pertamina per 4 Mei 2026:

Pertalite: Rp10.000 per liter
Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter
Pertamax: Rp12.300 per liter
Pertamax Turbo: Rp19.900 per liter
Pertamax Green: Rp12.900 per liter
Dexlite: Rp26.000 per liter
Pertamina Dex: Rp27.900 per liter

(Feby Novalius)

