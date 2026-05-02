Daftar Harga BBM Pertamina, Vivo hingga BP di Mei 2026: Ada yang Naik Tembus Rp30.890 per Liter

JAKARTA - Daftar harga BBM Pertamina, Vivo, BP dan Shell yang berlaku di Mei 2026. Pertamina telah mengumumkan harga BBM yang berlaku 1 Mei 2026 mulai dari BBM subsidi dan BBM nonsubsidi.

Pertamina memutuskan tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi pada 1 Mei 2026 meski harga minyak melonjak di atas USD100 per barel. Dengan demikian, harga BBM Pertamax Turbo tetap Rp19.400 per liter, harga Dextlite tetap dijual Rp23.600 per liter dan harga BBM Pertamina Dex dijual Rp23.900 per liter. Harga BBM nonsubsidi tersebut tidak mengalami perubahan sejak kenaikan pada 18 April 2026.

Harga BBM lainnya seperti BBM Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green juga tidak mengalami perubahan. Pertamax masih Rp12.300 per liter dan Pertamax Green Rp12.900 per liter. Pertamina juga masih mempertahankan harga BBM subsidi jenis Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Di sisi lain, SPBU Vivo mengumumkan kenaikan harga BBM jenis solar, yakni Diesel Primus. Harga BBM Vivo jenis Diesel Primus naik dari Rp14.610 per liter menjadi Rp30.890 per liter mulai 1 Mei 2026.

Sementara itu, untuk BBM jenis Revvo 92 tidak mengalami kenaikan dan tetap dijual Rp12.390 per liter. Harga BBM ini tidak mengalami perubahan sejak 1 Maret 2026 di tengah lonjakan harga minyak dunia imbas perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

"Update harga BBM terbaru. Revvo 92 Rp12.390, Diesel Primus Rp30.890 per liter," tulis keterangan SPBU Vivo.

Sedangkan, SPBU swasta lainnya seperti BP belum mengumumkan penyesuaian harga BBM di Mei 2026. Di sisi lain, Shell juga belum update mengenai harga sejak beberapa bulan lalu karena stok BBM masih kosong.

Berikut daftar harga BBM Pertamina, Vivo, BP dan Shell