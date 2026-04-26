Harga BBM Resmi Naik, Cek Daftar Terbarunya Hari Ini 26 April

Harga BBM Resmi Naik, Cek Daftar Terbarunya Hari Ini 26 April (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga BBM resmi naik. Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi sejak Sabtu 18 April 2026. Kenaikan harga BBM ini berlaku untuk BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

Harga Pertamax Turbo untuk wilayah DKI Jakarta naik menjadi Rp19.400 per liter dari harga sebelumnya Rp13.100 per liter. Harga Dextlite naik menjadi Rp23.600 per liter dari sebelumnya Rp14.200 per liter.

Sedangkan, harga Pertamina Dex naik menjadi Rp23.900 per liter dari sebelumnya Rp14.500 per liter. Demikian mengutip laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin (20/4/2026),

Sementara, harga BBM Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green tidak naik. Pertamax masih Rp12.300 per liter dan Pertamax Green Rp12.900 per liter. Pertamina juga masih mempertahankan harga BBM subsidi jenis Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai naiknya harga BBM nonsubsidi Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mengikuti tren kenaikan harga minyak dunia yang terdampak oleh perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

“Kita memahami bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari mekanisme yang mengikuti dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar, sehingga ini merupakan respons terhadap kondisi pasar global,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia.

Pemerintah pun memberi sinyal akan ada penyesuaian harga BBM nonsubsidi tahap 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan penyesuaian harga BBM nonsubsidi tahap selanjutnya akan dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak dunia.

“(Penyesuaian harga) tahap berikutnya kita lihat penyesuaiannya. Kalau harganya turun, ya nggak naik. Tapi kalau harganya begini terus, ya mungkin pasti ada penyesuaian,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM.

Penyesuaian harga tersebut selaras dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.