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Prabowo Siapkan Bansos Tunai, Tiap Rakyat Dapat Rp5,4 Juta!

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |07:41 WIB
Prabowo Siapkan Bansos Tunai, Tiap Rakyat Dapat Rp5,4 Juta!
Prabowo Siapkan Bansos Tunai, Tiap Rakyat Dapat Rp5,4 Juta! (Foto: Penjelasan Luhut soal Bansos Tunai/Setpres)
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JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto menyiapkan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk uang tunai. Nantinya, subsidi bansos tidak akan lagi berupa barang, namun berbentuk cash transfer sebesar Rp5,4 juta per orang. 

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026).

“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata kita kumpulkan bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang,” kata Luhut.

Luhut menambahkan, saat ini pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). 

Menurutnya, pemanfaatan AI akan menjadi fondasi penting dalam pengelolaan data nasional, terutama untuk memastikan berbagai program bantuan pemerintah tepat sasaran. Salah satu perubahan yang akan dilakukan adalah mengalihkan pola subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat.

Tak hanya untuk program bansos, Luhut mengatakan sistem data tunggal berbasis AI juga akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan UMKM. Pemerintah menilai teknologi tersebut mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai profil pelaku usaha, sehingga kebijakan pembiayaan maupun pendampingan dapat disusun secara lebih tepat.

“Dan ini nanti dikelompokkan dengan AI. Kita akan bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena teknologi,” katanya.

 

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