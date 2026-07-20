Prabowo Targetkan 30 Ribu Kopdes Merah Putih Bisa Beroperasi hingga Akhir Tahun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target pemerintahannya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Merah Putih. Meski baru berjalan selama satu setengah bulan, Presiden menargetkan sebanyak 30.000 koperasi desa dan kelurahan akan tuntas terbentuk pada akhir tahun ini.

Prabowo mengakui bahwa saat ini sudah ada lebih dari 1.000 koperasi yang beroperasi. Namun, ia tidak menampik adanya kendala infrastruktur di lapangan dalam masa awal operasional ini.

"Tentunya baru satu setengah bulan beroperasi banyak kekurangan. Ada yang listriknya belum baik, ada yang airnya belum baik, ada yang belum dapat internet dan sebagainya," kata Prabowo dalam taklimat di sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Kendati menghadapi tantangan teknis, Presiden optimistis target besar tersebut dapat tercapai. Ia meyakini bahwa kecepatan pembangunan jaringan koperasi desa merah putih ini merupakan sebuah capaian yang perlu dibanggakan.