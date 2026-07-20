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Prabowo Ungkap Ada Masalah Ekonomi di Luar Prediksi Pemerintah

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |16:08 WIB
Prabowo Ungkap Ada Masalah Ekonomi di Luar Prediksi Pemerintah
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengakui pemerintahannya kini menghadapi sejumlah permasalahan kompleks yang berada di luar dugaan awal. Hal disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

"Saya sendiri sebagai Presiden yang diberi mandat bersama saudara Wapres kita disumpah, saya sendiri tidak menduga sesungguhnya betapa beberapa masalah itu sangat di luar perkiraan kita," tutur Prabowo.

Menurut Prabowo, satu di antara masalah utama yang menjadi sorotan adalah adanya distorsi ekonomi akibat kebocoran kekayaan negara yang mengalir keluar dalam jumlah signifikan setiap tahunnya. 

Presiden menyebut angka kebocoran tersebut mencapai ribuan triliun rupiah atau ratusan miliar dolar AS.

"Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan, ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun," ungkap Prabowo.

Prabowo merinci bahwa kebocoran tersebut dipicu oleh berbagai praktik ilegal, seperti pemalsuan laporan perdagangan atau under invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan. 

Praktik yang dinilai tidak adil bagi bangsa Indonesia ini telah berlangsung menahun dan ditegaskan akan segera dihentikan di bawah pemerintahannya.

"Dengan praktik-praktik under invoicing, pemalsuan laporan, under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan, praktik transfer pricing, penyelundupan, hal-hal sesungguhnya tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita," tegasnya.

 

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