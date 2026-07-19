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Harga Pertamax Turbo hingga Dexlite Turun Mulai 19 Juli 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |06:02 WIB
Harga Pertamax Turbo hingga Dexlite Turun Mulai 19 Juli 2026
Harga Pertamax Turbo hingga Dexlite Turun Mulai 19 Juli 2026. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, yakni Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, dan Avtur, mulai 19 Juli 2026. Penurunan harga terbesar mencapai 15 persen pada Pertamina Dex.

Penyesuaian harga tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada dinamika harga minyak dunia dengan tetap mempertimbangkan aspek fiskal, daya beli masyarakat, dan kondisi perekonomian nasional.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada perkembangan harga minyak dunia serta mengikuti regulasi dan mekanisme yang berlaku.

"Sesuai yang kita ketahui, penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah," ujar Kitty.

Berdasarkan penyesuaian tersebut, harga Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300 per liter atau lebih rendah Rp1.450 per liter.

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