Pengawasan Distribusi BBM-LPG Diperketat, Ribuan Armada Dipantau 24 Jam

JAKARTA - PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk (ELSA), meningkatkan pengawasan distribusi energi yang mencakup bahan bakar minyak (BBM), LPG, aviasi, petrokimia, pelumas, pengelolaan terminal energi, hingga layanan logistik kimia. Operasional perusahaan saat ini tersebar di lebih dari 98 lokasi di seluruh Indonesia dan mendukung distribusi energi melalui jaringan 51 Fuel Terminal Pertamina Patra Niaga.

Kompleksitas operasional tersebut didukung oleh pemanfaatan sistem digital, salah satunya melalui Road Traffic Control (RTC) yang beroperasi selama 24 jam untuk memantau armada distribusi energi secara real-time. Sistem ini terintegrasi dengan lebih dari 2.900 perangkat GPS dan lebih dari 2.200 unit CCTV armada untuk memantau pergerakan kendaraan, perilaku berkendara, kondisi perjalanan, serta aktivitas operasional.

“Kami membangun sistem, proses, dan budaya kerja yang memastikan setiap distribusi energi dapat berjalan secara aman, tepat waktu, dan andal untuk mendukung kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar Ferdiansyah, Jumat (17/7/2026).

Dalam pengendalian risiko operasional, Elnusa Petrofin menerapkan sistem Journey Risk Management pada armada distribusi energi. Sistem tersebut digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko perjalanan sejak tahap perencanaan rute hingga kendaraan tiba di lokasi tujuan.

Setiap perjalanan dipantau untuk memastikan potensi risiko dapat diantisipasi lebih awal, sehingga keselamatan pengemudi, kendaraan, dan muatan tetap terjaga.