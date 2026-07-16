Stok BBM Pertalite Cukup hingga 15 Hari meski Antrean Panjang di SPBU

Stok BBM Pertalite Cukup hingga 15 Hari meski Antrean Panjang di SPBU (Foto: Okezone)

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) secara nasional dalam kondisi aman, meski dalam beberapa waktu terakhir kerap terjadi antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Taufik Adityawarman mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir karena persediaan BBM maupun LPG telah disiapkan lebih dari cukup.

"Kalau stok untuk BBM nasional itu rata-rata di 14 sampai 40 hari, itu berbeda-beda ya. Yang mungkin sekarang Pertalite dan biosolar rata-rata sekarang di 15 harian," ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (16/7/2026).

Menurutnya, tantangan saat ini bukan pada ketersediaan stok, melainkan percepatan distribusi ke SPBU. Dia menambahkan, Pertamina Patra Niaga kini fokus mempercepat penyaluran BBM ke SPBU agar antrean dapat segera terurai.

"Tentunya untuk respon apa yang beberapa hari ini terjadi, kami lakukan yaitu dengan penambahan armada untuk armada darat, kemudian juga penambahan driver, karena memang kita harus beroperasi mungkin jam kerjanya lebih banyak, kemudian penambahan jam operasi baik SPBU kemudian juga pengiriman dari depo ke SPBU," katanya.