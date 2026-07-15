Pertamina Patra Niaga Evaluasi Layanan Pelanggan, SPBU Jadi Fokus Perbaikan

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga memperkuat kualitas layanan kepada pelanggan melalui evaluasi pengalaman pelanggan (customer experience) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh lini bisnisnya.

Upaya tersebut dilakukan melalui implementasi Program Danantara Indonesia CX100 di Grha Pertamina, Jakarta, Jumat (10/7/2026). Program ini digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kualitas layanan badan usaha milik negara (BUMN) berdasarkan pengalaman nyata masyarakat saat menggunakan layanan.

Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero) Erry Sugiharto mengatakan, Pertamina Patra Niaga memiliki peran penting sebagai garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan jutaan pelanggan setiap hari, mulai dari layanan SPBU, LPG, aviasi, hingga platform digital.

"Setiap layanan adalah investasi kepercayaan. Danantara CX100 bukan sekadar tentang skor atau peringkat. Tujuan utamanya adalah perubahan nyata yang dirasakan pelanggan. Jika layanan kita baik, maka hasil akan mengikuti," ujar Erry, Rabu (15/7/2026).

Oleh karena itu, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menegaskan peningkatan pengalaman pelanggan menjadi salah satu fokus transformasi perusahaan. Menurutnya, kualitas pelayanan harus menjadi pembeda sekaligus budaya kerja di seluruh titik layanan Pertamina Patra Niaga.