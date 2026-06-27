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Antisipasi Antrean BBM, Pertamina Patra Niaga Percepat Distribusi ke SPBU

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |18:44 WIB
Antisipasi Antrean BBM, Pertamina Patra Niaga Percepat Distribusi ke SPBU
Kondisi pasokan BBM di Terminal BBM Pertamina tersedia dan mencukupi. (Foto; Okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA – Pertamina Patra Niaga terus memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan mengoptimalkan penyaluran BBM di seluruh Indonesia. Secara nasional, kondisi pasokan BBM di Terminal BBM Pertamina tersedia dan mencukupi.

"Kami terus memonitor kondisi pasokan dan distribusi BBM secara real time di seluruh wilayah operasional. Secara nasional, stok dalam kondisi tersedia dan penyaluran terus kami optimalkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ujar VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, Sabtu (27/6/2026).

Sementara itu, terkait fenomena antrean, kondisi tersebut bukan disebabkan oleh keterbatasan stok. Pertamina Patra Niaga telah menyalurkan BBM, baik produk gasoline maupun gasoil, di atas rata-rata kebutuhan.

Berbagai langkah operasional dilakukan Pertamina Patra Niaga untuk mengantisipasi dinamika kondisi di wilayah yang mengalami peningkatan permintaan, seperti Sumatera, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa lokasi lainnya, antara lain mengoperasikan Fuel Terminal selama 24 jam di wilayah dengan permintaan tinggi untuk memastikan proses penerimaan, penyiapan, dan penyaluran BBM berlangsung tanpa henti.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga menambah armada mobil tangki (MT) di wilayah-wilayah dengan kebutuhan yang meningkat guna mempercepat distribusi ke SPBU. Perusahaan juga mengatur pola operasi mobil tangki agar pengiriman dilakukan lebih awal sehingga pasokan BBM telah tiba di SPBU sebelum dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari.

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