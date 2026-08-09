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Pertamina Jajaki Kerja Sama Penyediaan Awak Kapal dengan 5 Perusahaan Maritim China

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 09 Agustus 2026 |12:44 WIB
Pertamina Jajaki Kerja Sama Penyediaan Awak Kapal dengan 5 Perusahaan Maritim China
Pertamina Jajaki Kerja Sama Penyediaan Awak Kapal dengan 5 Perusahaan Maritim China (Foto: Ilustrasi PIS)
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JAKARTA - PT Pertamina Marine Solutions (PMSol) memperluas jejaring bisnis maritim internasional di China. Bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Shanghai, PMSol melakukan pertemuan yang membahas potensi kerja sama di sektor maritim sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong ekspansi bisnis maritim Indonesia di pasar internasional.

KJRI Shanghai memfasilitasi business meeting antara PMSol dan lima perusahaan maritim terkemuka di Tiongkok yang bergerak di berbagai bidang strategis industri pelayaran, yaitu Zhejiang Weihai Crew Management, Seahero International Ship, Taihua Shipping Management, Hanson Holding, dan Shanghai Yongyin Shipping Service.

Kelima perusahaan tersebut memiliki fokus bisnis yang saling melengkapi, mulai dari crew management dan manning, ship services dan crew logistics, ship management, maritime investment dan crew management, hingga crew management serta maritime logistics.

Direktur Utama Pertamina Marine Solutions Joko Pramono mengatakan, pertemuan ini menjadi langkah strategis perusahaan dalam menangkap peluang kerja sama yang semakin terbuka di industri pelayaran global, khususnya di Tiongkok.

"Kami mengapresiasi dukungan KJRI Shanghai yang telah memfasilitasi business meeting ini sehingga PMSol dapat bertemu langsung dengan sejumlah perusahaan maritim terkemuka di Tiongkok. Pertemuan dengan perusahaan pelayaran internasional menjadi langkah penting untuk membangun jejaring bisnis sekaligus membuka peluang kolaborasi yang saling menguntungkan, terutama dalam penyediaan awak kapal dan layanan maritim lainnya," ujar Joko dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (9/8/2026).

Menurut Joko, salah satu peluang terbesar yang saat ini dapat dimanfaatkan adalah meningkatnya kebutuhan tenaga pelaut di Tiongkok seiring dengan keterbatasan ketersediaan awak kapal di negara tersebut.

"Indonesia memiliki sumber daya pelaut yang kompeten dan diakui di tingkat internasional. Dengan pengalaman PMSol dalam pengelolaan awak kapal serta layanan maritim terintegrasi, kami optimistis dapat menjadi mitra strategis bagi perusahaan-perusahaan pelayaran di Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan tenaga pelaut maupun pengembangan kerja sama bisnis maritim lainnya," tambahnya.

 

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