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Produksi Migas PHE 935 Ribu Barel di Semester I-2026, Ngebor 278 Sumur Eksploitasi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |22:00 WIB
Produksi Migas PHE 935 Ribu Barel di Semester I-2026, Ngebor 278 Sumur Eksploitasi
Produksi Migas PHE 935 Ribu Barel di Semester I-2026, Ngebor 278 Sumur Eksploitasi (Foto: PHE)
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JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina mencatatkan produksi migas mencapai 935 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD) di semester I-2026. Angka produksi migas ini terdiri dari produksi minyak sebesar 459 ribu barel per hari (MBOPD) dan produksi gas sebesar 2.756 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Sepanjang Januari hingga Juni 2026, PHE telah menyelesaikan pengeboran 278 sumur eksploitasi, melaksanakan 601 kegiatan workover, serta 13.870 kegiatan well service sebagai upaya menjaga keandalan aset dan mempertahankan tingkat produksi.

Di sisi eksplorasi, PHE terus memperkuat upaya pencarian sumber daya migas baru. Hingga Juni 2026, perusahaan telah menyelesaikan pengeboran 9 sumur eksplorasi, survei seismik 2D sepanjang 189 kilometer, dan survei seismik 3D seluas 2.848 kilometer persegi. 

Aktivitas tersebut menghasilkan penemuan sumber daya kontingen (2C) sebesar 108 juta barel setara minyak (MMBOE) serta penambahan cadangan terbukti (P1) sebesar 24,9 MMBOE.

Corporate Secretary PHE Hermansyah Y Nasroen, mengatakan bahwa capaian ini menunjukkan konsistensi PHE dalam menjalankan strategi menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memperkuat ketahanan cadangan melalui kegiatan eksplorasi yang berkelanjutan.

"Kinerja operasional hingga semester pertama 2026 merupakan hasil komitmen seluruh perwira PHE dalam menjalankan operasi hulu migas secara selamat, andal, efisien, dan berkelanjutan. Kami terus menjaga keseimbangan antara optimalisasi produksi dari aset eksisting dan pengembangan potensi sumber daya baru agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap ketahanan energi nasional," ujar Hermansyah di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

 

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