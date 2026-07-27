Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri PU Disorot Naik Jet Pribadi hingga Urus Cuti Pegawai Kementerian, Ini Faktanya

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |05:17 WIB
Menteri PU Disorot Naik Jet Pribadi hingga Urus Cuti Pegawai Kementerian, Ini Faktanya
Menteri PU Dody (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo disorot usai menggunakan private jet atau jet pribadi saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Indonesia Timur. 

Tidak hanya itu, dirinya juga kini mengurusi cuti para pegawai Kementerian PU. Kabar ini ramai dibahas di media sosial.

Tak ingin berpolemik lebih panjang, Menteri PU akhirnya buka-bukaan perihal kabar naik jet pribadi dan klarifikasi soal urusan cuti pegawai Kementerian PU.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-faktanya.

1. Menteri PU Bantah Naik Jet Pribadi

Menteri PU  Dody Hanggodo membantah kabar yang menyebut dirinya menggunakan private jet saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Indonesia Timur. 

Dody menegaskan pesawat yang digunakannya merupakan armada milik negara yang dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan, bukan pesawat sewaan pribadi.

“Bukan, itu adalah pesawat milik negara yang dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan,” kata Dody, Kamis (23/7/2026).

2. Jadwal Kunjungan Kerja

Dody menjelaskan penggunaan pesawat nonkomersial dilakukan untuk menunjang mobilitasnya yang padat selama menjalankan tugas. Menurut dia, jadwal kerja yang padat di Jakarta membuat keberangkatannya kerap berada di luar jam operasional penerbangan komersial.

“Kalau saya mendarat di bandara komersial itu lebih karena waktu. Banyak kesibukan di kantor pusat Jakarta, sehingga saya baru bisa berangkat di luar jadwal resmi penerbangan komersial,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, dalam sehari dirinya dapat berpindah ke dua hingga tiga provinsi atau mengunjungi beberapa kabupaten untuk memantau perkembangan proyek infrastruktur.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177488/menkeu_purbaya_dan_menteri_pu-9jOb_large.jpg
Bertemu Menteri PU, Purbaya Pastikan Serapan Anggaran Capai 94 Persen Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/470/3101499/petani-HrZ8_large.jpg
RI Bakal Terapkan Irigasi Padi Hemat Air, Begini Cara Kerjanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/320/3231865//menteri_dody-gmpU_large.jpg
Dituding Pakai Jet Pribadi Saat Kunjungan Kerja, Menteri PU Dody Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/470/3231771//tol-OcHV_large.png
2 Tol di Jawa Disiapkan Jadi Pendaratan Jet Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231736//menteri_pu-PYtj_large.jpg
Menteri PU Dody Hanggodo Wajibkan Izin Cuti Pegawai PU Lewat Dirinya, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231724//menteri_pu-oMUG_large.jpg
Menteri PU Dody Bantah Enggan Salaman dengan Bawahan dan Naik Private Jet
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement