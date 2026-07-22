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Menteri PU Dody Bantah Enggan Salaman dengan Bawahan dan Naik Private Jet

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |20:05 WIB
Menteri PU Dody Bantah Enggan Salaman dengan Bawahan dan Naik Private Jet
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah isu yang menyebut dirinya enggan bersalaman dengan bawahan. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah isu yang menyebut dirinya enggan bersalaman dengan bawahan dan menggunakan private jet saat melakukan perjalanan dinas ke Indonesia Timur. Isu tersebut menjadi sorotan setelah videonya viral di media sosial.

Dody mengaku tidak pernah pilih-pilih dalam menyalami siapa pun, apalagi pegawainya sendiri. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci rekaman video tersebut maupun alasan dirinya tampak tidak mengindahkan ajakan bersalaman dari seseorang yang diduga merupakan pegawainya.

“Enggak pernah saya pilih-pilih salaman, apalagi sama pegawai sendiri, enggak mungkin lah,” kata Dody saat diwawancarai di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu (22/7/2026).

Sementara itu, terkait tudingan dirinya menggunakan private jet saat perjalanan dinas, Dody menegaskan pesawat tersebut merupakan milik Kementerian Perhubungan. Di sisi lain, ia menjelaskan lokasi yang dikunjungi dalam perjalanan dinas tersebut tidak dilayani penerbangan komersial sehingga harus menggunakan pesawat tersebut.

“Kalau private jet itu karena, pertama, biasanya bandaranya memang bukan bandara komersial, jadi enggak ada penerbangan komersial ke situ. Kedua, itu private jet-nya Kementerian Perhubungan. Jadi kantong kanan ke kantong kiri gitu loh, private jet-nya Kementerian Perhubungan,” tegasnya.

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