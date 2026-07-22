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Menteri PU Dody Buka Suara soal Nama Istri dan Anak di Surat Kunjungan AS

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |16:16 WIB
Menteri PU Dody Buka Suara soal Nama Istri dan Anak di Surat Kunjungan AS
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara soal bocornya surat kunjungan kerja ke Amerika Serikat yang viral di media sosial. (Foto ;Okezone.com)
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JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara soal bocornya surat kunjungan kerja ke Amerika Serikat yang viral di media sosial. Surat tersebut menjadi sorotan publik lantaran turut mencantumkan nama istri dan anaknya.

Dody mengaku bingung atas tudingan yang menyebut dirinya menggunakan anggaran negara untuk keperluan keluarga. Pencantuman nama istri dan anaknya murni hanya untuk kelengkapan administratif dalam pembuatan visa.

Terlebih, namanya sendiri bahkan tidak tercantum sebagai peserta kunjungan yang dibiayai oleh APBN. Hal itu ia ketahui setelah Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menyertakan daftar nama peserta dalam surat susulan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Itu kan proses permintaan visa saja. Cuma saya juga agak bingung kenapa kemudian saya dituduh memakai anggaran negara? Karena saya sempat baca Pak Sekjen itu bersurat lagi ke Pak Mensesneg, nama-nama orang yang dibiayai oleh APBN atas perjalanan itu, nama saya pun enggak ada. Ada beberapa orang, semua ASN-nya PU, nama saya pun enggak ada di situ," kata Dody saat diwawancarai di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Selain itu, Dody mengaku tidak mengetahui secara mendetail terkait daftar nama dalam surat permintaan visa yang beredar. Menurutnya, pembuatan surat administrasi tersebut tidak melalui meja kerjanya, melainkan langsung dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

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