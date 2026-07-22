Harga BBM Pertamina 22 Juli 2026 Turun, Cek Pertalite hingga Pertamax Hari Ini

Harga BBM Pertamina 22 Juli 2026 Turun, Cek Pertalite hingga Pertamax Hari Ini (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Harga BBM Pertamina turun sejak 1 Juli 2026 pukul 00.00 WIB. Pertamina Patra Niaga menurunkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite.

Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter dari Rp20.750 per liter. Harga Pertamina Dex turun dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter.

Kemudian, harga Dexlite turun menjadi Rp19.700 per liter dari harga sebelumnya Rp23.000 per liter.

Harga Pertamax dan Pertalite

Sementara itu, Pertamina menahan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green sejak 1 Juli 2026.

Harga Pertamax tetap Rp16.250 per liter dan Pertamax Green tetap Rp17.000 per liter sejak kenaikan pada 10 Juni 2026.

Untuk harga BBM subsidi jenis Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biolar subsidi Rp6.800 per liter.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga BBM ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat.

“Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah oenyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah," kata Kitty di Jakarta.

Selain Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite yang turun, Pertamina juga menurunkan harga avtur per 1 Juli 2026. Harga avtur penerbangan Domestik (sebelum pajak) di Soekarno Hatta Turun dari Rp22.190 per liter (Juni) menjadi Rp19.190 per liter di Juli 2026.

“Selain menghadirkan harga yang kompetitif, kami juga terus memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar,” kata Kitty.