5 Fakta Menteri PU Disorot Naik Jet Pribadi hingga Urus Cuti Pegawai Kementerian

5 Fakta Menteri PU Disorot Naik Jet Pribadi hingga Urus Cuti Pegawai Kementerian (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo disorot usai disebut menggunakan private jet atau jet pribadi saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Indonesia Timur.

Tidak hanya itu, dirinya juga kini mengurusi cuti para pegawai Kementerian PU. Kabar ini ramai dibahas di media sosial.

Tak ingin berpolemik lebih panjang, Menteri PU akhirnya buka-bukaan perihal kabar naik jet pribadi dan klarifikasi soal urusan cuti pegawai Kementerian PU.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-faktanya, Jakarta, Minggu (26/7/2026).

1. Menteri PU Bantah Naik Jet Pribadi

Menteri PU Dody Hanggodo membantah kabar yang menyebut dirinya menggunakan private jet saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Indonesia Timur.

Dody menegaskan pesawat yang digunakannya merupakan armada milik negara yang dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan, bukan pesawat sewaan pribadi.

“Bukan, itu adalah pesawat milik negara yang dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan,” kata Dody, Kamis (23/7/2026).

2. Jadwal Kunjungan Kerja

Dody menjelaskan penggunaan pesawat nonkomersial dilakukan untuk menunjang mobilitasnya yang padat selama menjalankan tugas. Menurut dia, jadwal kerja yang padat di Jakarta membuat keberangkatannya kerap berada di luar jam operasional penerbangan komersial.

“Kalau saya mendarat di bandara komersial itu lebih karena waktu. Banyak kesibukan di kantor pusat Jakarta, sehingga saya baru bisa berangkat di luar jadwal resmi penerbangan komersial,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, dalam sehari dirinya dapat berpindah ke dua hingga tiga provinsi atau mengunjungi beberapa kabupaten untuk memantau perkembangan proyek infrastruktur.

"Dalam satu hari saya bisa berpindah dua sampai tiga provinsi, bisa berpindah dua sampai tiga kabupaten. Makanya perlu menggunakan penerbangan nonkomersial,” ucap Dody.

Selain itu, Dody mengatakan aktivitas kerjanya di daerah tujuan kerap berlangsung hingga larut malam sebelum kembali melanjutkan perjalanan ke lokasi lain pada hari berikutnya.

Oleh karena itu, Dody menegaskan penggunaan pesawat negara semata-mata untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, bukan menggunakan private jet sebagaimana isu yang beredar.

"Sampai saat ini, sepengetahuan saya, saya lebih suka tetap menggunakan pesawat negara, bukan private jet seperti yang disebutkan selama ini,” tutur Dody.