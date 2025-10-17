Bertemu Menteri PU, Purbaya Pastikan Serapan Anggaran Capai 94 Persen Akhir 2025

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi kantor Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo untuk memantau pelaksanaan dan penyerapan anggaran kementerian tersebut menjelang akhir tahun anggaran 2025.

Purbaya tiba di kantor Kementerian PUPR sekitar pukul 16.45 WIB. Ia mengungkapkan kunjungannya kali ini merupakan bagian dari “safari anggaran”.

“Jadi saya ke sini, safari anggaran lah kira-kira gitu, untuk memastikan anggaran yang ada dibelanjakan dengan baik. Di sini memang anggaran benar-benar 50 persen lebih,” kata Purbaya usai bertemu Menteri Dody, Jumat (17/10/2025).

Purbaya juga menilai kinerja penyerapan anggaran kementerian ini cukup baik, dengan potensi serapan mencapai 94 persen atau lebih hingga akhir tahun.

“Saya tadi tanyakan ke Pak Menteri langkah-langkahnya seperti apa, dan kelihatannya langkahnya sudah cukup bagus, sehingga akhir tahun mungkin 94 persen atau lebih bisa diserap,” lanjutnya.

Purbaya menambahkan, sejumlah program prioritas di Kementerian PU tengah dikebut untuk mempercepat penyerapan, terutama proyek irigasi dan jalan desa yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah.