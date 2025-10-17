Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bertemu Menteri PU, Purbaya Pastikan Serapan Anggaran Capai 94 Persen Akhir 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |20:12 WIB
Bertemu Menteri PU, Purbaya Pastikan Serapan Anggaran Capai 94 Persen Akhir 2025
Menkeu Purbaya dan Menteri PU (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi kantor Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo untuk memantau pelaksanaan dan penyerapan anggaran kementerian tersebut menjelang akhir tahun anggaran 2025.

Purbaya tiba di kantor Kementerian PUPR sekitar pukul 16.45 WIB. Ia mengungkapkan kunjungannya kali ini merupakan bagian dari “safari anggaran”.

“Jadi saya ke sini, safari anggaran lah kira-kira gitu, untuk memastikan anggaran yang ada dibelanjakan dengan baik. Di sini memang anggaran benar-benar 50 persen lebih,” kata Purbaya usai bertemu Menteri Dody, Jumat (17/10/2025).

Purbaya juga menilai kinerja penyerapan anggaran kementerian ini cukup baik, dengan potensi serapan mencapai 94 persen atau lebih hingga akhir tahun.

“Saya tadi tanyakan ke Pak Menteri langkah-langkahnya seperti apa, dan kelihatannya langkahnya sudah cukup bagus, sehingga akhir tahun mungkin 94 persen atau lebih bisa diserap,” lanjutnya.

Purbaya menambahkan, sejumlah program prioritas di Kementerian PU tengah dikebut untuk mempercepat penyerapan, terutama proyek irigasi dan jalan desa yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/470/3101499/petani-HrZ8_large.jpg
RI Bakal Terapkan Irigasi Padi Hemat Air, Begini Cara Kerjanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177484//menkeu_purbaya-p4bm_large.jpg
BLT Tambahan Rp30 Triliun dari APBN, Purbaya: Kita Kaya Kok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177404//purbaya-915k_large.jpg
Purbaya Terima 15.933 Aduan soal Kelakuan Pegawai Pajak dan Bea Cukai, Ada yang Nongkrong di Starbucks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177313//purbaya-8kHn_large.jpg
Purbaya Dukung Family Office: Syaratnya Tak Pakai APBN dan Perkuat Cadangan Devisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/622/3177306//purbaya-l8DK_large.jpg
Ini Syarat Purbaya soal Hapus Utang Orang RI di Bawah Rp1 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177303//purbaya-Qufb_large.jpg
Purbaya Bandingkan Ekonomi Era SBY Tumbuh 6 Persen dan Jokowi 5 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement